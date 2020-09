Uomini e Donne, svelato in anteprima il nuovo studio [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Mentre proseguono le registrazioni del nuovo Uomini e Donne, reincarnatosi in aspetto e regolamento per venire incontro ad una serie di esigenze di rete, è stato recentemente svelato uno dei tanti misteri che accompagnano il ritorno in onda dello storico show. Da tempo si parla infatti di un nuovo set, in grado di mandare in pensione lo storico “trono” di Maria De Filippi e sostituirlo con un nuovo studio polivalente; un impianto adatto alla nuova natura del dating show, che concentrerà in un unico appuntamento Trono Over e Classico, e che dovrà logicamente garantire la massima immunità ai numerosi tronisti e corteggiatori che affolleranno il via vai del set. In questo senso le anticipazioni sul nuovo aspetto del ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - Agenzia_Ansa : In #Brasile parità salariare tra uomini e donne in nazionale #calcio #pariopportunità #ANSA - Ernesto29296958 : RT @SardoneSilvia: A #Milano si moltiplicano i fatti di cronaca che vedono le forze dell'ordine aggredite da #stranieri delinquenti. E' evi… - ninaoraloso : @DELIA49124753 ...io penso anche a quelle che raccontano le donne...?? ...che tutto sommato potrebbero essere di gra… -