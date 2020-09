Uomini e Donne anticipazioni: è anche Gemma show con un Nicola sedotto e abbandonato (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 3 settembre 2020 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e come sempre dal Vicolo delle News arrivano tutte le anticipazioni relative a quello che vedremo presto su Canale 5. Probabilmente le prime tre puntate in onda da lunedì, ci racconteranno quello che è successo nella prima registrazione, quella di fine agosto, poi sul finale della settimana, vedremo quello che è invece accaduto ieri, nello studio di Maria de Filippi. anche questa edizione si è aperta all’insegna di Gemma Galgani. Non solo il suo percorso di chirurgia estetica ma ovviamente anche i suoi tormenti d’amore. Con un risvolto inaspettato: mentre tutti credeva che sarebbe stato Nicola Vivarelli a stancarsi molto presto della dama torinese, ... Leggi su ultimenotizieflash

