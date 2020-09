Solot, ripartono i corsi di TeatroStudio al Mulino Pacifico (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche quest’anno, con la giusta attenzione e prudenza ma con grande entusiasmo e tanta voglia di ricominciare, il 7 settembre, daremo il via ai corsi di TeatroStudio, Scuola di recitazione della città di Benevento, fondata dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento. Nata nel 1992, sotto la direzione artistica di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, TeatroStudio è da sempre attivo riferimento di formazione, produzione di spettacoli e collaborazioni artistiche. Tutti i corsi si basano sulle seguenti aree di pratica: il corpo, la voce, l’azione performativa, la messa in scena, che verranno sperimentate e potenziate in una dimensione sempre ludica, dinamica e accogliente. La scuola di recitazione si compone di più sezioni: ... Leggi su anteprima24

