Scuole paritarie, aiuti agli studenti Dalla Cei contributi per oltre 2 milioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella Bergamasca in tutto 1.098 contributi di 2.000 euro ciascuno alle famiglie con Isee inferiore ai 25 mila euro. Leggi su ecodibergamo

matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 10mila aule? Usiamo quelle messe a disposizione dalle scuole paritarie cattoliche. Mancano 50mila… - matteosalvinimi : #Salvini: Nostre proposte su Scuola sono semplici: stabilizzazione delle migliaia di precari che sono nelle classi… - matteosalvinimi : #Salvini: Siamo l'unico Paese in Europa in cui, a 15 giorni dall'ipotetica apertura delle scuole, non c'è ancora al… - Celli_Seba : Nella scuola di ns figlio, una settimana a scuola e un'altra on line. Vogliamo la scuola in presenza. Perché non ra… - olivehater1 : quindi si rende necessario un criterio di accesso... quali sono le alternative? vedere il voto della maturità una c… -