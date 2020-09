RPG Maker MV - recensione (Di venerdì 4 settembre 2020) Chi non ha mai sentito di RPG Maker? Creato nel lontano '95 dalla ASCII come tool per realizzare giochi, il software si è presto trasformato in un gioco vero e proprio, e da allora sono state numerose le versioni dell'engine che sono state distribuite sotto forma di normali videogiochi per varie piattaforme. Ma la piattaforma regina è sempre stata il PC ed RPG Maker MV, la penultima edizione, è stata lanciata su PC nel 2015. Questa versione apportava una serie di migliorie: ad esempio dava la possibilità di sviluppare in javascript e di realizzare giochi multipiattaforma PC/mobile e browser web. Un porting del gioco su console next-gen era da tempo in sviluppo, e dopo numerosi ritardi e rinvii è arrivato finalmente in Occidente. Forse troppo in ritardo, dato che la nuova versione (MZ) è uscita in questi giorni ... Leggi su eurogamer

La pandemia del 2020 ha colpito duramente tutti, non ultimi tutti gli eventi stampa annullati, in cui sviluppatori e publisher avrebbero dovuto presentare i propri titoli. Fortunatamente, viviamo nell ...

Lanciato su PC diversi anni fa, RPG Maker MV è giunto di recente anche su PS4 e Nintendo Switch, ed oggi voglio condividere con voi la Recensione. Come suggerito dal nome stesso del titolo, qualora no ...

La pandemia del 2020 ha colpito duramente tutti, non ultimi tutti gli eventi stampa annullati, in cui sviluppatori e publisher avrebbero dovuto presentare i propri titoli. Fortunatamente, viviamo nell ...