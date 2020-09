Roma, mancano 500 aule a 10 giorni dall'inizio delle lezioni. Federalberghi: 'Pronti a ospitare le classi in hotel' (Di venerdì 4 settembre 2020) A 10 giorni alla ripartenza, nelle scuole di Roma mancano all'appello ancora 500 aule. La carenza maggiore, circa 400 aule, riguarda le scuole elementari e medie che necessitano urgentemente di nuovi ... Leggi su leggo

