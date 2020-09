Primo studente positivo a Roma: 60 persone in isolamento. La scuola avvisata dai suoi genitori (Di venerdì 4 settembre 2020) Sessanta persone fra alunni e insegnanti in isolamento almeno per una settimana. Nemmeno il tempo di iniziare, che c’è già uno studente positivo al Covid-19 a Roma. Il ragazzo ha 17 anni e frequenta il liceo Marymount International di Roma, una scuola privata americana del quadrante nord della Capitale. Sono stati i genitori del ragazzo nella giornata di giovedì ad avvertire la preside Sarah Gallagher, che ha subito mobilitato la Asl Roma 1 per avviare le procedure. I sanitari hanno provveduto a porre in isolamento una cinquantina di ragazzi, ovvero i componenti della classe del giovane risultato positivo e altri con cui sarebbe venuto a contatto dal 2 settembre, data in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

