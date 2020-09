Positivo Ciccone, è in isolamento Tour: cuore Lutsenko per l'assolo (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo scalatore dovrà saltare ora la Tirreno-Adriatico Alla Grand Boucle i big si guardano, vince il ka Leggi su quotidiano

ekuonews : Ciclismo, Ciccone positivo al Covid 19: salta la Tirreno-Adriatico - CorriereQ : Ciclismo, Ciccone positivo al covid: salterà la Tirreno-Adriatico - SpazioCiclismo : Trek-Segafredo, Giulio Ciccone positivo al Covid-19: niente Tirreno-Adriatico - Piergiulio58 : Ciccone positivo al Covid, niente Tirreno-Adriatico. E il Mondiale????? - SportMag_it : Giulio Ciccone positivo al #coronavirus. Salta la #TirrenoAdriatico ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Ciccone

Ad appena quattro giorni da via della Tirreno-Adriatico, Giulio Ciccone è risultato positivo al coronavirus. Dopo aver partecipato al Campionato Italiano, il corridore della Trek aveva accusato stanch ...PESCARA – Il corridore abruzzese Giulio Ciccone è risultato positivo al Covid-19. L’atleta, in forza alla formazione della Trek, avrebbe dovuto essere al via della Tirreno-Adriatico 2020, in programma ...