Napoli Teramo, vittoria dei partenopei per 4-0: tripletta di Osimhen (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Napoli ha sconfitto 4-0 il Teramo nell’amichevole giocata a Castel di Sangro nel pomeriggio: tripletta per il neo acquisto Osimhen Il Napoli ha battuto 4-0 il Teramo nell’amichevole giocata a Castel di Sangro nel pomeriggio odierno. tripletta per il neo acquisto azzurro, Osimhen, che inizia così bene la sua avventura nel club partenopeo. Proprio l’ex giocatore del Lilla ha aperto le marcature al 3′ per realizzare altri due gol al 61′ e al 65′. L’altro marcatore del Napoli è stato Lozano che ha segnato il gol del momentaneo 2-0 al 14′. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

