Napoli, 31enne accoltellata e gettata in un pozzo: fermato un 34enne (Di venerdì 4 settembre 2020) Giallo tra San Valentino Torio e Poggiomarino, due località tra le province di Salerno e Napoli. È stato ritrovato questa mattina il cadavere di una donna che, presumibilmente già morta, uccisa per morte violenta, è stata gettata in un pozzo. fermato e arrestato il compagno 34enne dopo l’interrogatorio. Napoli, 31enne trovata morta in un pozzo Sono pochissime le notizie che arrivano dalla Campania dove i militari del reparto territoriale di Nocera stando già mettendo in atto i primi rilievi all’interno del pozzo dove è stato ritrovato un cadavere questa mattina all’alba. Il corpo appartiene alla giovane 31enne Luana Rainone, una ragazza originaria ... Leggi su thesocialpost

TgrRai : Poggiomarino, #Napoli: il corpo senza vita di una donna ritrovato dai @Carabinieri in un pozzo, avvolto in una cope… - Nyla_1234 : Tu chiamale se vuoi... percezioni... #LamorgeseDimettiti #risorseINPS Napoli – Lesioni personali e resistenza a Pub… - CorbelliFranco : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, arrestato 31enne nigeriano - resistenzasvran : Lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, arrestato 31enne nigeriano - VarGioCo : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, arrestato 31enne nigeriano -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 31enne Napoli, 31enne accoltellata e gettata in un pozzo: fermato un 34enne Thesocialpost.it Poggiomarino, Luana Rainone trovata morta in un pozzo: è stata accoltellata

È di Luana Rainone il cadavere della donna rinvenuto all'alba dai carabinieri, nel territorio tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). La ragazza, originaria di Sarno, era scomparsa ...

L’omicidio di Luana Rainone, fermato presunto omicida. Si indaga sulle relazioni sentimentali

La morte di Luana Rainone, 31 anni, scomparsa a fine luglio e oggi trovata senza vita in un pozzo a Poggiomarino, è un omicidio. Ne sono convinti i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inf ...

È di Luana Rainone il cadavere della donna rinvenuto all'alba dai carabinieri, nel territorio tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). La ragazza, originaria di Sarno, era scomparsa ...La morte di Luana Rainone, 31 anni, scomparsa a fine luglio e oggi trovata senza vita in un pozzo a Poggiomarino, è un omicidio. Ne sono convinti i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inf ...