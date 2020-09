MSI Stealth 15M, ecco il gaming notebook da 15 pollici più sottile di sempre (Di venerdì 4 settembre 2020) MSI ha annunciato oggi il nuovo Stealth 15M, un portatile che, grazie a un peso di 1,68Kg e a uno spessore di soli 1,6 cm, è il notebook da gaming con schermo da 15 pollici più sottile di sempre, come l’ha definito la stessa azienda. Lo chassis in alluminio sarà disponibile sia in grigio carbonio che in bianco ed al suo interno ospiterà un processore Intel di undicesima generazione ed una scheda grafica dedicata Nvidia RTX 2060 Max-Q. L’altro notevole cambiamento interno rispetto al modello precedente è la presenza di un’unità a stato solido PCIe Gen4 x4 di nuova generazione, con prestazioni assai elevate e capacità fino a 2 TB. Velocità elevate anche sul fronte della connettività, poiché lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

infoitscienza : MSI Stealth 15M è il notebook da gaming con display da 15? più sottile di sempre -

Ultime Notizie dalla rete : MSI Stealth MSI Stealth 15M è il notebook da gaming con display da 15? più sottile di sempre Tom's Hardware Italia MSI Stealth 15M è il notebook da gaming con display da 15? più sottile di sempre

MSI ha annunciato oggi il nuovo Stealth 15M, definito dall’azienda il «notebook da gaming con schermo da 15” più sottile di sempre», rubando la scena al Razer Blade 15 Advanced. Infatti, con un peso d ...

Amazon: arrivano le offerte sui portatili MSI

Siete interessati all’acquisto di un nuovo notebook da gaming in grado farvi giocare alla grande a tutti i titoli in commercio ed effettuare tutte le vostre operazioni di produttività quotidiane senza ...

MSI ha annunciato oggi il nuovo Stealth 15M, definito dall’azienda il «notebook da gaming con schermo da 15” più sottile di sempre», rubando la scena al Razer Blade 15 Advanced. Infatti, con un peso d ...Siete interessati all’acquisto di un nuovo notebook da gaming in grado farvi giocare alla grande a tutti i titoli in commercio ed effettuare tutte le vostre operazioni di produttività quotidiane senza ...