Messi: 'Bartomeu non ha mantenuto la parola' (Di venerdì 4 settembre 2020) Capitolo finale del tira e molla: Messi resta al Barça. A comunicarlo è stato l'argentino in prima persona, tramite una video intervista pubblicata su Goal.com. La Pulce ha così posto fine a un ... Leggi su gazzetta

FBiasin : '#Bartomeu accusato di corruzione dalle forze di polizia Catalane'. Nel prossimo episodio di '#Barça' il giovane… - Sport_Mediaset : Caso #Messi-#Barcellona: Lionel può restare fino a giugno, il padre-agente al lavoro. #Bartomeu ha informato Lionel… - TuttoMercatoWeb : Messi spiega il burofax: 'Ho detto per un anno a Bartomeu che volevo andare, lo dovevo ufficializzare' - GiuseppeFrieri : RT @mike_fusco: In un mondo di Bartomeu e Messi, siate Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo. - mario_cama : RT @mike_fusco: In un mondo di Bartomeu e Messi, siate Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo. -