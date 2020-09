Maglie Atalanta 2020/2021: ecco i tre kit completi – FOTO (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Atalanta ha presentato tramite i social i tre kit di gara che la squadra di Gasperini utilizzerà per la stagione 2020/2021 L‘Atalanta ha presentato sui propri canali social i tre kit di gara che i nerazzurri utilizzeranno nella stagione 2020/2021. Il comunicato. COMUNICATO – «ecco svelate le Maglie gara ufficiali che verranno indossate in occasione della Serie A TIM e della Coppa Italia 2020-2021. La nuova collezione realizzata da Joma, Partner tecnico, per Atalanta B.C. è stata sviluppata utilizzando i segni distintivi del passato, del presente e del futuro del club. Un’idea che ha dato vita a tre Maglie uniche, in cui la ricerca del ... Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : ?? ???????? ???????? ?????????? kit 2020/21 ?? ? Le nostre nuove maglie gara @SerieA e #CoppaItalia by @JomaItalia! ?… - Atalanta_BC : ???? ???????? ?????? 2020/21 ?? ?? Stile retrò con un forte richiamo al passato. ?? Retro style with a strong reference with… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Atalanta, ecco le nuove maglie per la prossima stagione - sportface2016 : #Atalanta, svelate le nuove maglie per la stagione 2020/2021: le foto - MartimFRR : RT @Atalanta_BC: ???? ???????? ?????? 2020/21 ?? ?? Stile retrò con un forte richiamo al passato. ?? Retro style with a strong reference with the pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Maglie Atalanta Atalanta, ecco le nuove maglie -Foto Radici Group «sponsor del cuore» L'Eco di Bergamo CALCIOMERCATO MILAN/ Pessina nel mirino: l’Atalanta chiede almeno 20 milioni

Sono trame di calciomercato in casa Milan, dove la dirigenza del Diavolo in attesa di trattare con Gigio Donnarumma il rinnovo di contratto (è in scadenza per il 2021) è sulle tracce di un nuovo vice ...

Atalanta, ecco le nuove maglie -Foto Radici Group «sponsor del cuore»

L’Atalanta ha svelato il disegno delle nuove maglie e ha ufficializzato Radici Group come «sponsor del cuore», ovvero secondo sponsor di maglia (il primo è Plus500) in campionato e Coppa Italia, per l ...

Sono trame di calciomercato in casa Milan, dove la dirigenza del Diavolo in attesa di trattare con Gigio Donnarumma il rinnovo di contratto (è in scadenza per il 2021) è sulle tracce di un nuovo vice ...L’Atalanta ha svelato il disegno delle nuove maglie e ha ufficializzato Radici Group come «sponsor del cuore», ovvero secondo sponsor di maglia (il primo è Plus500) in campionato e Coppa Italia, per l ...