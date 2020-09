La mascherine? Nastri, pelliccia e metallo: a Genova una mostra su quelle più originali (Di venerdì 4 settembre 2020) Scarti di pelliccia di visone, pezzetti di mattone, pagine di libri. Ma anche tessuti e metalli. Sono tutti materiali adoperati per fare….mascherine artistiche contro il coronavirus. Adesso esposte in una originalissima mostra al Palazzo Ducale di Genova. L’esposizione, dal titolo “Il Respiro dell’Arte“, si apre oggi 4 settembre. Durerà fino al 13 settembre, nella Sala Liguria di Palazzo Ducale (nella foto l’opera di Mariella BettineschiLe cure di Maddalena, disegno, pittura, perle, Nastri, su visiera di plexiglas, 26x100x80, 2020). Un’esposizione europea Si tratta della prima tappa di un progetto artistico internazionale. A idearlo e curarlo Virginia Monteverde. L’obiettivo è dare testimonianza del difficile momento che il ... Leggi su velvetgossip

