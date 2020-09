Juventus, per Suarez l’ultimo ostacolo è il passaporto (Di venerdì 4 settembre 2020) passaporto e stipendio gli ultimi nodi della trattativa: il matrimonio tra Suarez e la Vecchia Signora appare tutt’altro che impossibile Giungono nuove, importanti indiscrezioni sulla trattativa tra Luis Suarez e la Juventus: il Pistolero sembra avvicinarsi a grandi passi al club bianconero. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, i problemi relativi alla rescissione del contratto con il Barcellona, e la relativa buonuscita da 25 milioni chiesta dall’ex Liverpool, non rappresenterebbero un vero ostacolo all’affare. Da quanto trapela, infatti, i catalani avrebbero già mostrato a Suarez la ferma volontà di liberarsi del giocatore, anche a costo di perderlo a zero. Gli ultimi ostacoli alla riuscita dell’operazione sarebbero legati allo stipendio ... Leggi su zon

