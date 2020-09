Istituto per l’Intelligenza Artificiale a Torino, Appendino: “Saremo locomotiva per il Paese” (Di venerdì 4 settembre 2020) Torino sede dell’Istituto per l’Intelligenza Artificiale. La decisione presa da Palazzo Chigi che vale 800 milioni di euro all’anno e 600 posti di lavoro per la città è stata accolta con soddisfazione dalla sindaca Chiara Appendino “Torino sarà la locomotiva di un percorso che non riguarda solo la città ma che avrà effetti su tutto il Paese” ha dichiarato la prima cittadina definendo quello dell’intelligenza Artificiale “un asset importantissimo per il futuro non solo del nostro Paese ma a livello europeo”. “Già dalla prossima settimana – annuncia Appendino – saremo operativi con il tavolo in modo tale da portare avanti un progetto ... Leggi su nuovasocieta

c_appendino : Poco fa @Palazzo_Chigi ha indicato Torino, la nostra Città, come sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Art… - M5S_Camera : A Torino la sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale - Mov5Stelle : La notizia è arrivata da poco: Palazzo Chigi ha indicato #Torino, la nostra Città, come sede dell’Istituto Italiano… - vco24news : Istituto Fermi di Arona: per il nuovo anno scolastico prime classi sempre in presenza, le altre alternate - lanibaldi : RT @diunito: #rassegnastampa Da @sole24ore ?: 'A Torino la sede dell’I3A, istituto per l’intelligenza artificiale' con il Dipartimento tra… -