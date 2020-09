Incidenti sul lavoro, operaio muore in una vasca della centrale elettrica in Valle d'Aosta (Di venerdì 4 settembre 2020) Ancora una morte bianca. In Valle d’Aosta un operaio è morto durante la manutenzione di un impianto. Secondo i primi accertamenti l’uomo stava lavorando in una vasca di una centrale idroelettrica ad Allein quando sarebbe caduto. Sul posto i carabinieri stanno svolgendo le indagini sull’accaduto. Leggi su tg24.sky

