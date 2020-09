Il veleno di Putin – l’ha fatto di nuovo, questa volta è toccata ad Aleksei Naval’nyj (Di venerdì 4 settembre 2020) Ancora una volta il veleno di Putin è entrato in azione. In Russia chi contesta il presidente Vladimir Putin riceve un trattamento speciale dal KGB. Chi contesta il Cremlino rischia di essere vittima di misteriosi episodi, fino all’avvelenamento. Molti sono stati vittime di questi episodi, dalla giornalista Anna Politkovskaja al leader dell’opposizione Aleksei Naval’nyj. Il … Leggi su periodicodaily

