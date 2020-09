Iannace: “La questione biodigestore sta diventando una rappresentazione teatrale” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il dibattito di questi giorni, relativo al biodigestore, ha tutta l’aria di una rappresentazione teatrale. Ognuno recita una parte, ognuno suona una campana. Ci si veste da paladini del territorio e del ciclo dei rifiuti, ad esempio: un bel ruolo, non c’è che dire, che però dovrebbe essere supportato da fatti. Ed è un fatto che se sei ultramoroso con Samte, per dirne una, non puoi vestirti da paladino, né puoi “portare in canzone” gli operai prospettando soluzioni se non paghi l’azienda per la quale lavoravano. Si mi riferisco al sindaco della città Mastella (e agli altri sindaci morosi della provincia), ma a lui in particolare dico che magari si sarebbero potuti utilizzare i fondi di città spettacolo: meglio un festival senza ... Leggi su anteprima24

