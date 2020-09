Gemma di Uomini e Donne, com’era prima del lifting? Ce lo svela Nuovo TV (Di venerdì 4 settembre 2020) Il lifting di Gemma Galgani sta tenendo banco negli ultimi giorni, in tanti si chiedono com’è cambiata la storica dama del trono over di Uomini e Donne dopo questa ritoccatina estetica. Nel frattempo, secondo un rumor delle ultime ore, Gemma si sarebbe fidanzata con un chirurgo estetico e sembra, a questo punto, che potrebbe essere lo stesso che le ha fatto il lifting. Gemma dopo il lifting, la prima foto pubblicata online Per vedere Gemma Galgani dal vivo e scoprire com’è ora dopo il lifting bisognerà attendere lunedì 7 settembre, quando sarà trasmessa la prima puntata di Uomini e Donne, registrata tra il ... Leggi su tutto.tv

