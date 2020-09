Filippo di Grecia e Danimarca, figlioccio di Lady Diana, si sposa (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo le nozze a sopresa di Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi, il prossimo royal wedding avrà luogo sulle sponde greche. In un comunicato ufficiale, re Costantino di Grecia e la regina Anna Maria – che hanno mantenuto il titolo nonostante l’abolizione della monarchia greca nel lontano 1973 – hanno annunciato il fidanzamento ufficiale del figlio minore, il principe Filippo, 34 anni, e Nina Nastassja Flohr, 33, sua compagna da lungo tempo e direttore creativo di VistaJet, la linea aerea del padre. Ed essendo Costantino e Anna Maria cugini in secondo grado di Carlo, l’invito a gran parte dei reali d’Inghilterra non tarderà certo ad arrivare. Leggi anche › Balmoral è semideserta: niente nipoti per la regina Elisabetta, causa Covid ... Leggi su iodonna

