F.1, GP Italia - Libere 2: le Mercedes non hanno rivali (Di venerdì 4 settembre 2020) Le Mercedes dettano il passo anche nella seconda sessione di prove Libere del Gran Premio d'Italia. Lewis Hamilton è stato il più veloce oggi pomeriggio, chiudendo un giro veloce del circuito di Monza in 1:20.192. Valtteri Bottas gli è rimasto dietro per poco più di due decimi, mentre al terzo posto troviamo la McLaren di Lando Norris. Il pilota inglese della McLaren ha avuto un problema alla power unit che gli ha fatto perdere gran parte della sessione, ma è riuscito a segnare comunque un buon giro sul finale che fa ben sperare per il prosieguo del fine settimana. AlphaTauri sugli scudi. Riflettori puntati sui motorizzati Honda, perché Pierre Gasly conferma la buona competitività della Scuderia AlphaTauri. Il team Italiano, che a Monza festeggia proprio la ... Leggi su quattroruote

