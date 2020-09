Di Santo presenta la lista ‘Telese Città’: “Trasparenza ed onestà” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiTelese Terme (Bn) – Siamo in sede di presentazione delle liste ed è giusto che, allo stato, mi limiti alla valutazione della composizione delle stesse. Prima però devo fare una breve premessa. Si predica bene, ma si razzola male. Ogni comunicato che proviene dalla lista Telese Città è da me conosciuto, controllato ed approvato. Mi assumo la piena responsabilità di ciò che scrivo e che viene pubblicato sotto il simbolo della mia lista. Siccome devo presupporre che altrettanto avvenga per la lista avversaria non posso che dirmi dispiaciuto ed offeso per la mancanza di rispetto nei confronti della mia persona quando si definisce la lista Telese Città come la lista di Pasquale Carofano. Fino a prova contraria ... Leggi su anteprima24

Raddoppia l'illuminazione del sagrato di Santo Spirito: sono stati installati questa mattina da SILFIspa quattro nuovi punti luce che vanno ad aggiungersi ai quattro già presenti per l'illuminazione d ...

Santo Spirito, sagrato più illuminato: obiettivo sicurezza

