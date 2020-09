Covid, i genitori ritirano due ragazzi da scuola: 'Non possiamo permetterci un'altra quarantena' (Di venerdì 4 settembre 2020) ritirano i figli da scuola per paura del coronavirus . Due studenti sono stat i ritirati da due scuole di Treviso dai loro genitori che hanno affermato di non potersi permettere una seconda quarantena ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Covid genitori Contagi, orari ridotti e didattica: le preoccupazioni dei genitori per il ritorno a scuola Il Sole 24 ORE Congedi straordinari e smart working per chi ha figli under 14 in quarantena

Congedi straordinari e smart working per genitori con figli under 14 in quarantena obbligata. È una delle misure introdotte nel decreto approvato in Cdm e contenente anche alcune norme sulla scuola. “ ...

Il lockdown che continua dentro di noi

Durante i giorni più bui del lockdown ci siamo ripetuti tante volte, anche per farci coraggio, che dopo le grandi crisi segue sempre la fase della ricostruzione. Abbiamo ricordato la grande reazione p ...

