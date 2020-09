COVID-19, le verità del Dottor Luca Speciani: tamponi, scuola e vaccino (Di venerdì 4 settembre 2020) “Luca Speciani, medico chirurgo dal 2010, iscritto all’Ordine dei Medici di Monza e Brianza. Il Dottor Speciani si occupa da anni di medicina, alimentazione e agricoltura naturale…Nel 2013 ha raggiunto il perfezionamento in “Nutrizione e dietetica” dopo aver completato gli studi del master Internazionale dell’Università di Ancona. Dall’Ottobre 2011 è presidente dell’AMPAS, associazione medici per un’alimentazione di segnale, con la quale segue progetti culturali e di divulgazione con istituzioni, scuole, aziende, per la diffusione dei concetti alimentari di segnale. E’ inoltre responsabile nazionale della rete dei professionisti GIFT italiani (ad oggi più di cento), e della rete di esercenti (farmacie, palestre, centri ... Leggi su quotidianpost

Capezzone : Su @atlanticomag Roberto Penna: fuorviante e sbagliato parlare di “negazionismo” sul Covid. Semmai, siano i governi… - La7tv : #inonda Il prof. Alberto #Zangrillo commenta i dati sulle terapie intensive: 'Bisogna distinguere chi ci va per alt… - Corriere : La verità di Barbara Berlusconi: «Non penso di essere stata io a contagiare mio padre, contro di me un trattamento… - QuotidianPost : COVID-19, le verità del Dottor Luca Speciani: tamponi, scuola e vaccino - riktroiani : Prof. #Zangrillo sui dati sulle terapie intensive: 'Bisogna distinguere chi ci va per altre patologie pur essendo p… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID verità Barbara Berlusconi e il Covid: «Non sono un’untrice, contro di me trattamento disumano» Corriere della Sera