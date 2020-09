Coronavirus, oggi è boom di nuovi positivi. Non si registravano questi numeri dal 2 maggio (Di venerdì 4 settembre 2020) Continuano ad aumentare i casi da Coronavirus in Italia. Come riporta il bollettino di oggi 4 settembre del ministero della Salute sono 1733 nuovi casi e 11 morti, ieri i contagi erano stati 1.397 con 10 decessi. Non si avevano questi numeri dal 2 maggio. Ma è anche boom di tamponi, sono stati oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri), per un totale di 9.034.743. Aumentati anche guariti: nelle ultime 24 ore sono 537 (ieri erano stati 289). Dopo il bollettino del 4 settembre il totale di casi è ora di 274.644 contagiati. Le persone decedute in totale sono 35.518. Il totale degli attualmente positivi è di 30.099, di questi 1.607 sono ricoverati con sintomi, 121 sono in terapia intensiva (ieri erano 120) e 28.371 in ... Leggi su caffeinamagazine

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - DPCgov : ???? #4settembre #Coronavirus: i verbali delle sedute del Comitato Tecnico Scientifico sono da oggi sul nostro sito w… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Continua a salire, seppur lentamente, la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'e… -