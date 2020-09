Coronavirus: 22 scuole chiuse in Francia. Record di contagi in America Latina (Di venerdì 4 settembre 2020) Salgono a oltre 868 mila i decessi nel mondo legati alla pandemia da Coronavirus. Otre 186 mila sono stati registrati negli Stati Uniti seguiti da Brasile (oltre 124.600), India (oltre 68.400), Messico (oltre 66.300), Regno Unito (oltre 41.600) e Italia (oltre 35.500). In Francia si torna ai 7000 contagi al giorno. I casi globali sono più … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

