Cinque giorni di agonia in diretta Facebook: così la morte di un 57enne (Di venerdì 4 settembre 2020) Vuole morire in diretta Facebook il 57enne Alain Cocq: affetto da una malattia grave ed estremamente rara, aveva chiesto al presidente Macron la sedazione profonda. Dopo il responso negativo, questa la sua decisione. Una vicenda drammatica, quella che vede protagonista un uomo di 57 anni. Si tratta del francese Alain Cocq, affetto da una grave … L'articolo Cinque giorni di agonia in diretta Facebook: così la morte di un 57enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Cinque giorni Sbarcano a Oberstdorf i combinatisti azzurri: cinque giorni di allenamento nel sito iridato NEVEITALIA.IT Mark Spitz a Monaco 72: la leggenda dei sette ori, poi il massacro al villaggio e la fine della pace olimpica

Date cerchiate di rosso sul calendario dello sport, che ricordano eventi tanto suggestivi da segnare epoche. E discriminare fra un prima e un dopo. Così è (non solo per il nuoto) questo 4 settembre, c ...

Remdesivir per la COVID-19: un altro studio

Inserito il 30 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il remdesivir usato per 5 giorni migliora lo stato clinico dei pazienti con COVID-19 moderata, ma l'importanza pratica di questo risu ...

