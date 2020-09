Centro di accoglienza, richiedente asilo ruba la Postepay a un altro migrante e preleva i contanti (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo hanno incastrato le immagini delle telecamere di sorveglianza e la maglia che indossava. È stato riconosciuto così il richiedente asilo ivoriano che ha rubato la Postepay del compagno di stanza e gli ha sottratto dei soldi dal conto. La vicenda è avvenuta a Lucca, dove vittima e ladro sono ospitati in un appartamento per migranti gestito da una associazione di volontari. Incastrato dalle telecamere È stato il titolare della Postepay a denunciare il furto, a seguito di due distinti prelievi di 200 euro dal proprio conto. L’uomo ha ribadito più volte alla polizia di non avere mai perso di vista la Postepay e di non averla affidata a nessuno. Gli agenti della Squadra Mobile, quindi, hanno acquisito le immagini dell’Ufficio postale dove ... Leggi su secoloditalia

LegaSalvini : ???? CLANDESTINI, BOOM DI CONTAGI NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI AMANTEA ???? - Adnkronos : Migrante fugge da centro accoglienza, investito e ucciso - fanpage : Il dramma è avvenuto nella notte. Il migrante per sfuggire agli agenti è entrato sulla statale. Poco dopo c'è stato… - GiancarloDeRisi : Agrigento, immigrato fugge dal centro di accoglienza di Sikuliana: investito e ucciso da un'auto pirata. Il giovane… - BgGiamba : RT @Gianmar26145917: #Agrigento, #clandestino fugge dal centro d’accoglienza dopo le proteste: investito e ucciso, 3 poliziotti che lo stav… -