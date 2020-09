Campania, due ricoverati positivi al Covid scappano dall’ospedale nella notte (Di venerdì 4 settembre 2020) “Usciti dall’ospedale due pazienti positivi al Coronavirus ricoverati al Covid Center del Loreto Mare”. A denunciare l’episodio avvenuto nella notte è la Direzione Generale dell’Asl Napoli 1 Centro che in una nota definisce “gravissima” l’azione compiuta dai due pazienti. Chi sono i due pazienti positivi In pratica i due ricoverati positivi che si trovavano nelle stanze del Covid Center, come prevede la legge per evitare ogni forma di contagio, sarebbero usciti all’esterno dell’ospedale senza alcuna autorizzazione. Si tratterebbe di due giovani, che secondo quanto raccontato dagli stessi due pazienti in un video che circola sui social, erano ricoverati ... Leggi su tpi

Lucadeflorentis : @kisskissnapoli Smettetela la nostra fede merita l’onda nazionale!!Avete fatto aspettare per due pubblicità un pres… - IAMCALCIONAPOL : Nola: presi due talentuosi attaccanti - radioalfa : Produzione motori ad alte prestazioni elettricati in Campania con due spinoff Unisa - iamcalcioavelli : Polisportiva Lioni, ufficiali due innesti - iISud24 : Neonato morto in un’aiuola, fermati moglie e marito nel Salernitano #3settembre #cronaca #salerno #campania… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania due Coronavirus Campania, 2 positivi escono da Covid center Napoli Salernonotizie.it Roma, a scuola per i corsi di recupero: “Didattica a distanza ha inciso in negativo sul rendimento”

Coronavirus, a Pozzuoli tre persone guarite: restano 37 i casi ancora attivi Primi tre casi di guarigione al coronavirus a Pozzuoli, nel Napoletano. Restano 37 i casi ancora positivi nella città flegr ...

Coronavirus e scuola in Campania: la lunga lista di «questo manca», alta tensione con il ministero

Tanto tuonò che piovve. E i tuoni dalla Regione Campania avevano iniziato a fare molto rumore da una settimana, cioè da quando il presidente Vincenzo De Luca spazientito dai continui nulla di fatto de ...

Coronavirus, a Pozzuoli tre persone guarite: restano 37 i casi ancora attivi Primi tre casi di guarigione al coronavirus a Pozzuoli, nel Napoletano. Restano 37 i casi ancora positivi nella città flegr ...Tanto tuonò che piovve. E i tuoni dalla Regione Campania avevano iniziato a fare molto rumore da una settimana, cioè da quando il presidente Vincenzo De Luca spazientito dai continui nulla di fatto de ...