Calciomercato Juventus, nuovo nome sul taccuino di Paratici (Di venerdì 4 settembre 2020) Come spesso accade durante le sessioni estive, una delle città più calde a livello di Calciomercato è sicuramente Amsterdam, sede dell’Ajax, club che da sempre sforna talenti con una costanza incredibile. Che siano frutti del vivaio dei Lancieri oppure giovani fiutati da campionati secondari e portati a casa con pochi milioni, quello che appare certo è l’immenso arricchimento dei campioni d’Olanda, in grado di conquistare facilmente il titolo in terra olandese e di togliendosi anche qualche soddisfazione in campo internazionale. Dopo le cessioni di De Ligt, De Jong e, ultima in ordine cronologico, di Van De Beek, la società biancorossa si appresta ad arricchirsi ulteriormente, avendo in rosa ancora molti di quei ragazzi che, due anni fa, sono arrivati ad un passo dalla finale di Champions League. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

