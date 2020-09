Calciomercato Inter, sfida lanciata al Milan per De Paul: i bookie quotano l’affare a 4.50 (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Inter si inserisce prepotentemente sulla delicata trattativa che da tempo il Milan cerca di portare avanti con l’Udinese per l’argentino De Paul. La notizia dell’Interesse dei nerazzurro prende in contropiede l’Intero circus del Calciomercato che, in caso di sorpasso ai rossoneri, si tingerebbe di atroce beffa. Il nome del fantasista infatti non era mai saltato … L'articolo Calciomercato Inter, sfida lanciata al Milan per De Paul: i bookie quotano l’affare a 4.50 Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - DiMarzio : #Inter il punto sul rinnovo di #Bastoni e la trattativa #Darmian - DiMarzio : #Inter, accordo totale per #Kolarov - aylaf__ : In questa sessione di calciomercato per ora ho capito tre cose: - Kai Havertz va al Chelsea per una cifra record… - lalasan78 : Dalle 19.50 alle ore 21.00 sarò ospite di @Novastadio non mancate! #calciomercato #milan #Inter #juve #SempreMilan -