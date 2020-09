Barcellona, Messi resta. Dalla Spagna: “Annuncio ufficiale alle 17:00” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo il braccio di ferro, la distensione. Leo Messi resterà al Barcellona anche nella stagione calcistica 2020/2021. Lo ha annunciato il corrispondente di Espn in Spagna che precisa come alle 17:00 sia previsto l’annuncio del fuoriclasse del Barcellona. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni di Leo Messi al termine di un braccio di ferro con il club blaugrana che dura praticamente dall’8-2 subito contro il Bayern Monaco in Champions League. Leggi su sportface

