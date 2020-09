Barbara d’Urso contro Techetechetè: "Scelta bizzarra i miei seni al vento" (Di venerdì 4 settembre 2020) La conduttrice intervistata da La Stampa dopo le immagini di repertorio in cui è stata mostrata senza veli. Leggi su comingsoon

Sheva0007 : RT @_DAGOSPIA_: ''HO TROVATO BIZZARRO CHE LA RAI ABBIA MANDATO I MIEI SENI IN PRIMA SERATA'' - BARBARA D'URSO - _DAGOSPIA_ : ''HO TROVATO BIZZARRO CHE LA RAI ABBIA MANDATO I MIEI SENI IN PRIMA SERATA'' - BARBARA D'URSO… - GPasqui : Barbara d'Urso 'contro' Techetecheté: 'Bizzarro mettere i miei seni al vento senza oscurarli' @tvblogit - zazoomblog : Barbara D’Urso che stoccata alla Rai: ma che cosa è successo? - #Barbara #D’Urso #stoccata #successo? - toysblogit : Barbara d'Urso 'contro' Techetecheté: 'Bizzarro mettere i miei seni al vento senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d&rsquoUrso

LiberoQuotidiano.it

La conduttrice fa sapere cosa pensa di quanto accaduto C’è rimasta molto male per le immagini andate in onda alle 8 e 30 di sera Qualche giorno fa durante una puntata di ‘Techetechetè’, programma in o ...La spaccatura della maggioranza di Orlando sembrerebbe evidente. Lo è? Dopo la presentazione della mozione di sfiducia rivolta ad Orlando dalla minoranza arriva un colpo inatteso dall’alleato di Gover ...