Anzio, servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità: al via le iscrizioni online (Di venerdì 4 settembre 2020) E’ online sul sito istituzionale e sulla pagina Fb del Comune di Anzio, l’avviso pubblico ed il modello per la domanda finalizzata all’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, paritarie e percorsi triennali di I e FP. https://trasparenza.comune.Anzio.roma.it/archivio16 procedimenti 0 55783 25 1.html Il servizio, gestito dal Comune di Anzio, è garantito anche attraverso la concessione di contributi economici forfettari, riconosciuti direttamente alle famiglie degli utenti e calcolati su base chilometrica in funzione del numero dei giorni di effettiva presenza a scuola, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

