Vega decollato, il razzo italiano dei record porta in orbita 53 satelliti Segui la diretta (Di giovedì 3 settembre 2020) E' decollato Vega, il missile italiano con il primato mondiale dei primi lanci portati a termine. Tutto è pronto nello spazioporto di Kourou nella Guyana Francese per la 16a... Leggi su ilmessaggero

ilmessaggeroit : Vega decollato, il razzo italiano dei record porta in orbita 53 satelliti Segui la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Vega decollato

Formiche.net

Ancora un rinvio per Vega, il missile italiano con il primato mondiale dei primi 14 lanci portati a termine. Tutto era pronto nello spazioporto di Kourou nella Guyana Francese per la 16a missione fiss ...Il 6 luglio scorso Israele ha lanciato in orbita un suo satellite spia, Ofek-16, una versione migliorata del satellite OpSat-3000 acquistato dal ministero della Difesa Italiano cinque anni fa. La miss ...