Us Open 2020, Berrettini: “Nel 2019 semifinale inaspettata, ora è diverso” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Avevo giocato e perso contro Humbert tre anni fa, oggi è stato un match duro ma con il servizio ed i colpi da fondo gli ho messo pressione riuscendo a vincere”. Queste sono le parole di Matteo Berrettini che in tre set ha guadagnato l’accesso al terzo turno degli Us Open 2020. “Sono davvero felice della mia prestazione e mi sento sempre meglio in campo. Rispetto al 2019, quando non mi sarei mai aspettato di arrivare in semifinale, ora tutto è diverso – le parole del capitolino – Ho avuto tempo per pensare durante il lockdown, ma ho capito quella che è la mia dimensione attuale”. Leggi su sportface

