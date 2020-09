Ufficiale – Sampdoria, Bonazzoli fino al 2025 (Di giovedì 3 settembre 2020) Federico Bonazzoli si è conquistato la Sampdoria. Il giovane attaccante, reduce da una seconda parte di stagione convincente, sarà ancora blucerchiato e potrà giocare nel reparto avanzato con Gabbiadini e Fabio Quagliarella. La società di Genova ha annunciato il prolungamento del contratto con la punta fino al 2025.Sampdoria: Bonazzoli rinnovacaption id="attachment 1016257" align="alignnone" width="856" Sampdoria Bonazzoli (twitter Sampdoria)/captionAttraverso un comunicato apparso sul sito Ufficiale della Sampdoria e sui profili social, la società ha reso noto il rinnovo del giocatore: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano ... Leggi su itasportpress

