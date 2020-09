Ufficiale – Castagne è un nuovo giocatore del Leicester City (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di saluti in casa Atalanta. Dopo le insistenti voci di mercato riguardo Castagne e il Leicester City è arrivata l'ufficialità del club nerazzurro. L'esterno belga saluta Bergamo dopo 3 stagioni e approda in Premier League per una cifra pari a 25 milioni di euro.Castagne AL Leicester Citycaption id="attachment 994947" align="alignnone" width="300" Timothy Castagne (getty images)/captionQuesto il comunicato della società bergamasca: "Atalanta B.C. comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Timothy Castagne al Leicester City. Nel ringraziare Timothy per aver contribuito in maniera significativa nelle sue tre stagioni in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi ... Leggi su itasportpress

