Trench, torna il must-have evergreen del guardaroba autunnale (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Trench si riconferma il pezzo outerwear essenziale con cui inaugurare la stagione fredda. Per “arricchire” i look basic o per dare quel tocco in più a quelli sofisticati, poco importa. L’importante è possedere (almeno) uno dei capospalla nell’Olimpo degli iconici, da abbinare secondo le tendenze autunno inverno 2020/2021. 20 Trench autunnali sfoglia la gallery Leggi anche › Come ci vestiremo per l’autunno inverno 2020/2021 ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Trench torna Trench, il soprabito casual chic indispensabile per l'autunno 2020 Io Donna