Stefano De Martino, in aereo con l’ex cognata Cecilia: l’incontro (Di giovedì 3 settembre 2020) Incontri casuali sull’aereo del 31 agosto sulla tratta Napoli-Milano tra Stefano De Martino, l’ex cognata Cecilia Rodriguez e l’influencer Giulia De Lellis Un retroscena davvero molto curioso. Come svelato dal magazine Oggi l’ex di Belen, Stefano De Martino, ha incontrato in aereo proprio Cecilia Rodriguez, la sorella della modella argentina. Inoltre, era presente anche Giulia … L'articolo Stefano De Martino, in aereo con l’ex cognata Cecilia: l’incontro è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Magic_Charly : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - Magic_Charly : RT @ToniaPeluso: Se Stefano De Martino e la De Lellis si mettono insieme io apro una fanpage. Vi sto avvisando. - darveyfeels_ : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - IleniaRagozzino : RT @ToniaPeluso: Se Stefano De Martino e la De Lellis si mettono insieme io apro una fanpage. Vi sto avvisando. - MrsStyles19948 : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… -