Spaghetti di soia con verdure saltate: un primo senza glutine ottimo per tutti (Di giovedì 3 settembre 2020) . La ricetta di oggi ha un’origine e un sapore orientali. Il suo ingrediente principale sono infatti gli Spaghetti di soia, che ormai da qualche anno hanno fatto la loro comparsa anche sulle nostre tavole. Questi Spaghetti sui generis si fanno apprezzare per l’alto contenuto di proteine e per il fatto che non contengono la minima traccia né di glutine né di colesterolo. Sono quindi una soluzione dietetica ideale per le persone che soffrono di intolleranza al glutine o di problemi metabolici. Un ulteriore vantaggio di questa “pasta” tutta particolare è che si cuoce davvero in pochissimo tempo. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti che servono sono i seguenti: 240 grammi di Spaghetti di soia; una cipolla, preferibilmente ... Leggi su pianetadonne.blog

nihilssi_ : @minghaeggionni va bene ,, <3 prendo il sushi e degli spaghetti di soia uwu - Anna_Lo76 : Oggi a casa mia si mangia cinese. Spaghetti di soia piccanti con verdure saltate in padella (carote, zucchine genov… - hscutedimples : qualcuno sa come si fanno gli spaghetti di soia? li amo - Emme_chi : @violalaviola Spaghetti di zucchine con gamberi al curry Insalata con salmone, noci e salsa di soia Pollo alla papr… - svtquerencia : Voi non capite io sto per infilare la gesta negli spaghetti di soia qui al ristorante cinese -

La dieta cinese propone un regime alimentare con cibi insoliti per velocizzare il metabolismo: qual è il menu settimanale?

