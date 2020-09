Sondaggi elezioni Toscana: Giani sopra a Ceccardi per un soffio (Di giovedì 3 settembre 2020) I Sondaggi sulle elezioni regionali in Toscana a sorpresa indicano che la regione rossa è contendibile dalla candidata leghista Susanna Ceccardi. Se lo aveva già rilevato il Sondaggio Winpoll del Sole 24 ore oggi lo conferma anche il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera; ma per Pagnoncelli la forbice tra Giani e Ceccardi è leggermente maggiore. Poco più di un punto: Dopo due elezioni vinte nettamente dal centrosinistra con Enrico Rossi(nel 2010 con il 59,7% dei voti e nel 2015 con il 48%), la situazione ad oggi appare in forte equilibrio: infatti, con una partecipazione stimata al 55%, Giani prevale sulla Ceccardi per poco più di un punto (42,6% ... Leggi su nextquotidiano

FidanzaCarlo : Per la serie 'Non succede ma se succede' i sondaggi nelle #Marche e in #Toscana danno il #PD in caduta libera, l'es… - dellorco85 : A meno di un mese dal taglio dei parlamentari (per la prox legislatura) e la gestione in inverno di 209 miliardi in… - Giuggio72684862 : RT @brunopistolese: @RobertoMerlino1 io sono iscritto ad un famoso sito di sondaggi politici. ad ogni elezione la solita domanda.: per chi… - codeghino10 : RT @Corriere: Regionali, il sondaggio: ora in Toscana Ceccardi (Lega) è a un solo punto da Giani (Pd) - FrancescoCoccoT : Non succede. Ma se succede... Il sondaggio | In #Toscana Ceccardi (Lega) è a un solo punto da Giani (Pd). -