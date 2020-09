Sciopero commercialisti settembre 2020: date, chi aderisce e info (Di giovedì 3 settembre 2020) Sciopero commercialisti settembre 2020: le associazioni di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione dal 15 fino al 22 settembre. Ben 8 giorni di protesta tra astensione dalla presentazione delle liquidazioni Iva e astensione dalle udienze delle Commissioni tributarie locali contro la mancata proroga al 30 settembre dei versamenti.Segui Termometro Politico su Google News Sciopero commercialisti: 8 giorni di protesta Sciopero commercialisti settembre 2020: la categoria in agitazione dal 15 al 22 settembre. La protesta dei commercialisti consisterà nell’astensione dalla presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) ... Leggi su termometropolitico

