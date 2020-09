Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G: nuovo processore per Windows on ARM (Di giovedì 3 settembre 2020) Qualcomm, in occasione dell’evento IFA 2020, ha svelato Snapdragon 8cx Gen 2 5G: il nuovo chip di fascia alta per i PC Windows on ARM. Caratteristiche del processore Snapdragon 8cx Gen 2 è la piattaforma di elaborazione più avanzata ed efficiente di Qualcomm. Gli utenti, grazie a questo chip, beneficeranno di: Prestazioni superiori; durata della batteria di più giorni; connettività 5G; sicurezza di livello aziendale; accelerazione AI; tecnologia avanzata per telecamere e audio. Lo Snapdragon 8cx Gen 2 è progettato per consentire esperienze di PC 5G di fascia alta e si basa sulla piattaforma di calcolo di prima generazione, cioè Snapdragon 8cx 5G. Caratteristiche principali CPU: Kryo ... Leggi su windowsinsiders

