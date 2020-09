Presutto (M5S), il ruolo della Cdp sia sempre più strategico (Di giovedì 3 settembre 2020) “In questi anni la Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto buoni risultati nella gestione delle infrastrutture e delle reti, come Terna e Snam. Per questo il Movimento 5 Stelle ritiene che la stessa Cassa debba avere un ruolo sempre più strategico e di controllo nella gestione della rete autostradale e nella rete unica in fibra. … Leggi su 2anews

Presutto(M5s): Cdp abbia ruolo controllo rete autostrade e fibra

Roma, 3 set. (askanews) - Cassa depositi e prestiti deve avere sempre più un ruolo "strategico e di controllo" sulla rete autostradale e sulla rete unica in fibra. Lo chiede il senatore Vincenzo Presu ...

