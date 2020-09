Neymar positivo al Covid-19: il messaggio social col figlio (Di giovedì 3 settembre 2020) Ha scosso la Francia del calcio e non solo, la notizia della positività di tre calciatori del Paris Saint-Germain al coronavirus. Paredes, Di Maria e anche Neymar. Sono loro i giocatori che hanno contratto il virus pandemico. Tra i primi a far sapere le proprie condizioni è stato il brasiliano, rigorosamente via social.Neymar: il messaggio InstagramUn messaggio accompagnato da due emoticon: un cuore e le mani giunte. Neymar, in compagnia di suo figlio, rassicura i fan e i tanti utenti che lo seguono sui social sulle sue condizioni. Dopo la notizia della positività al coronavirus, O'Ney sarà costretto a rimanere in isolamento. Intanto sembra stare abbastanza bene come mostra la sua stories. "Grazie per i tanti messaggi. Stiamo ... Leggi su itasportpress

