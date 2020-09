«Meglio il respiratore artificiale?»: un medico cubano mostra con ironia l’alternativa alla mascherina – Il video (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre) «Voi cosa preferite? Tutto questo?», dice il dottor Julio Armas mostrando in camera gli strumenti che si usano per intubare i pazienti in terapia intensiva malati Covid-19. medico d’urgenza, noto in Spagna per il suo profilo attivo sui social network e per le sue varie apparizioni in programmi televisivi, nel video spiega con ironia che se non ci si protegge l’alternativa alla mascherina potrebbe essere semplicemente un respiratore artificiale in un’unità di terapia intensiva. Immagini: FacebookEditing video: Vincenzo Monaco Leggi anche: Silvio Berlusconi e gli altri: la lunga lista di politici trovati positivi al Coronavirus Coronavirus, in ... Leggi su open.online

Lo indicano i risultati di uno studio condotto dai ricercatori della Fondazione Bruno Kessler, con la collaborazione delle istituzioni sanitarie lombarde, della Fondazione valorizzazione ricerca trent ...

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - Il 69,1 % di tutti i soggetti con meno di 60 anni che hanno contratto l'infezione da Sars-Cov-2 non ha sviluppato sintomi clinici (cioè problemi respiratori o febbre sopra i ...

