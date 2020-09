Mafia: arcivescovo Palermo, 'Dalla Chiesa 'pescatore di uomini' fedele a una chiamata' (Di giovedì 3 settembre 2020) Palermo, 3 set. (Adnkronos) - "Dalla Chiesa sosteneva che 'certe cose non si fanno per coraggio ma solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli'. Come Simon Pietro, Dalla Chiesa è rimasto fedele a una chiamata, integerrimo lungo tutto l'arco della sua vita, ha messo a disposizione la sua vita, la sua esperienza non temendo di gettare le reti in pieno giorno per combattere le organizzazioni mafiose e terroristiche, per liberare il nostro Paese Dalla illegalità e Dalla violenza". Così l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice durante la sua omelia in Cattedrale per il 38esimo anniversario dell'omicidio del prefetto Carlo Alberto Dalla ... Leggi su iltempo

