L'Ue punta a rilanciare le miniere in ottica green (Di giovedì 3 settembre 2020) Tra i prossimi obbiettivi dell 'Unione Europea c'è quello di rilanciare in ottica green le attività minerarie nel Vecchio Continente, dopo decenni di quasi totale dismissione. Si tratta di un rilancio ... Leggi su tgcom24.mediaset

Tra i prossimi obbiettivi dell'Unione Europea c'è quello di rilanciare in ottica green le attività minerarie nel Vecchio Continente, dopo decenni di quasi totale dismissione. Si tratta di un rilancio ...

Raffaele Delle Fave, debutto azzurro: «Ho visto il declino di Macerata In Regione mi occuperò del suo rilancio»

L'avvocato e già assessore comunale ha inaugurato la sede elettorale. La corsa al Consiglio regionale con Forza Italia all'insegna di alcuni punti chiave: ricostruzione, agricoltura, politiche per il ...

Tra i prossimi obbiettivi dell'Unione Europea c'è quello di rilanciare in ottica green le attività minerarie nel Vecchio Continente, dopo decenni di quasi totale dismissione. Si tratta di un rilancio ...